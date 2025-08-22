Бестемьянова — о словах Романцева про фигуристов: малообразованный человек, нет интеллекта

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила бывшему главному тренеру московского «Спартака» Олегу Романцеву на слова про футболистов и фигуристов. Ранее Романцев раскритиковал многих игроков российских команд, заявив, что, если они кривляются и валяются на поле, им надо идти в фигурное катание, где это практикуют.

«Слова Романцева о фигурном катании? Могу объяснить это только необразованностью. Он просто малообразованный человек. Как может задевать человек, у которого нет интеллекта? Так что такие слова меня никак не задевают.

Романцев перечеркнул приставку «легендарный» после таких слов. Думаю, он один из представителей других видов спорта, кто так относится к фигурному катанию.

Сказала бы ему, что фигурное катание — высококоординационный и очень сложный вид спорта. Он требует как высокой мышечной координации, так и глубокого проникновения и очень высокой умственной деятельности.

Есть разработки по тому, как работает мозг у танцовщиков балета: приблизительно так же работает мозг, а может, ещё сложнее, у выступающего фигуриста. Это намного более высокоинтеллектуальная работа, чем даже у учёного физика. Поэтому так говорят только плохо образованные люди», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.