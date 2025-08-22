Скидки
Гном Гномыч выложил фото с грибами, назвав себя Поган Поганычем

Гном Гномыч выложил фото с грибами, назвав себя Поган Поганычем
Сын известного фигуриста двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный в шоу-бизнесе как Гном Гномыч, выложил новые фотографии на личной странице в социальных сетях. На них он изображён с большими грибами, которые собирал в лесу. Спортсмен с юмором подписал снимки, назвав себя Поган Поганычем и добавив эмодзи мухомора.

Фото: Личный архив Гном Гномыча

Фото: Личный архив Гном Гномыча

Отметим, что Александр тренируется в академии своего папы «Ангелы Плющенко». За это межсезонье с этой организацией было связано несколько громких историй. Мама главной звезды академии Елены Костылевой Ирина устроила скандал, на который приехала полиция, и обвинила Плющенко-старшего в травмах дочери. Вероника Жилина не совсем по правилам пыталась перейти из сборной России в Азербайджан. А Любовь Рубцова недавно перенесла операцию.

