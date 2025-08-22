Лакерник — о Петросян и Гуменнике: надо дать им спокойно готовиться, увидим всё на турнире

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о подготовке двукратной чемпионки России Аделии Петросян и двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника к квалификационному турниру к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в Пекине.

«Честно говоря, не видел прокатов наших ребят, поэтому сложно что-либо говорить. А надо ли всенародно обсуждать, как они выглядят и какие программы будут показывать, не знаю. В итоге же от нас будут кататься два человека, заменить их всё равно некем. Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим всё непосредственно на турнире, где они всё и покажут», – приводит слова Лакерника «ВсеПроСпорт».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.