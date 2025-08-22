Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семь российских фигуристов получили приглашения на международный фестиваль в КНДР

Семь российских фигуристов получили приглашения на международный фестиваль в КНДР
Комментарии

Стало известно, сколько российских фигуристов поедет на гастроли в Северную Корею. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что спортсмены примут участие в Пхеньянском международном фестивале в КНДР в октябре 2025 года. Имена участников делегации из России до сих пор не разглашаются, но появилась информация, что всего же ожидается приезд семи человек из разных видов фигурного катания.

«Посольство КНДР в России пригласило российских фигуристов принять участие в международном фестивале в Пхеньяне, мероприятие пройдет с 7 по 9 октября. Российская сторона получила приглашение направить трех спортсменов в одиночном катании, двух – в парном катании и двух – в танцах на льду», – приводит слова Министерства спорта РФ ТАСС.

Материалы по теме
Российские фигуристы собираются на гастроли в столицу Северной Кореи
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android