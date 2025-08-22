Семь российских фигуристов получили приглашения на международный фестиваль в КНДР

Стало известно, сколько российских фигуристов поедет на гастроли в Северную Корею. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что спортсмены примут участие в Пхеньянском международном фестивале в КНДР в октябре 2025 года. Имена участников делегации из России до сих пор не разглашаются, но появилась информация, что всего же ожидается приезд семи человек из разных видов фигурного катания.

«Посольство КНДР в России пригласило российских фигуристов принять участие в международном фестивале в Пхеньяне, мероприятие пройдет с 7 по 9 октября. Российская сторона получила приглашение направить трех спортсменов в одиночном катании, двух – в парном катании и двух – в танцах на льду», – приводит слова Министерства спорта РФ ТАСС.