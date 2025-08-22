Министр спорта Красноярского края: в сентябре готовы принять фигуристов сборной России

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский заявил, что его регион готов принять фигуристов сборной России, которые будут участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, для подготовки.

«В сентябре готовы принять сборную России по фигурному катанию, предоставим команде арену «Кристалл» для сборов. Объект к приезду сборной готовим по техническому заданию федерации. Календарь мероприятий на арене был составлен таким образом, чтобы фигуристы могли выступить», – приводит слова министра «Мачт ТВ».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.