Трусова: сыночек выходил на лёд только ради фото, пробыл там максимум минуту

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась новыми подробностями своего ухода за маленьким ребёнком. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. Александра уже выводила малыша на лёд.

«Каждый день заниматься не буду – у меня всё-таки сыночек. На лёд он выходил только ради фото, пробыл там максимум минуту. В основном он гуляет по улице вокруг катка с мамой. Я должна быть с ним, я кормлю его, поэтому каждый день не буду тренироваться – планирую три-четыре раза в неделю.

Что из спортивного опыта может пригодиться в воспитании ребёнка? Мне кажется, что здесь неважно, спортсмен ты или нет. Мы с Макаром учимся быть родителями. Где-то непонятно, где-то – тяжело, особенно по ночам. Мне кажется, я никогда в жизни не засыпала сидя – а теперь проходит секунда, и я уже могу заснуть. Он любит спать днём, а не ночью. Поэтому думаю, что спорт нам никак не поможет. Поможет, наверное, молодость», – приводит слова Трусовой ТАСС.