Софья Леонтьева прокомментировала факт, что её выбрали самой красивой фигуристкой России

20-летняя Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, прокомментировала свою победу в голосовании за самую красивую фигуристку России.

Софья: Мне было безумно приятно, что меня выбрали самой красивой фигуристкой страны. За кого бы проголосовала сама? За себя!

Даниил: Я тоже голосую за Соньку, — приводит слова спортсменов Sport24.

Недавно на «Чемпионате» прошёл собственный рейтинг, посвящённый самой стильной фигуристке. Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова выиграла в этой номинации. Второе место заняла чемпионка Европы Александра Бойкова. Тройку призёров замкнула двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Софья Леонтьева также там была, но заняла лишь 10-е место.

