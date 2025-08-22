Скидки
Жулин — о российских фигуристах на ОИ: им наплевать, в каком статусе они туда поедут

Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о выступлении россиян в нейтральном статусе. Ранее появилась информация, что большинство российских фигуристов будут готовы выйти на международные старты, даже если им какое-то время не разрешат выступать с флагом и гимном.

«Мнение фигуристов по нейтральному статусу? Конечно, противно и неприятно выступать в таком статусе, но мы должны понимать, что фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут. С другой стороны, есть обыватели, которые не думают о фигурном катании во время СВО. Их тоже можно понять. Не понимаю только тех, кто осуждает наших ребят за такое отношение к нейтральному статусу. Своё же мнение я оставлю при себе», — приводит слова Жулина Sport24.

Российские фигуристы всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Исключением стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, куда поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
