Евгения Медведева опубликовала новые фото в серебристом боди на диско-шаре

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на личной странице в социальных сетях опубликовала новые эффектные фотографии. Спортсменка предстала в ретрообразе, расположившись в боди серебристого цвета и таких же металлических коньках на диско-шаре.

Фото: Личный архив Медведевой

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

Ранее она стала участницей шоу «Ассоль» своей главной конкурентки во время соревновательной карьеры Алины Загитовой.