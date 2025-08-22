Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева опубликовала новые фото в серебристом боди на диско-шаре

Евгения Медведева опубликовала новые фото в серебристом боди на диско-шаре
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на личной странице в социальных сетях опубликовала новые эффектные фотографии. Спортсменка предстала в ретрообразе, расположившись в боди серебристого цвета и таких же металлических коньках на диско-шаре.

Фото: Личный архив Медведевой

Фото: Личный архив Медведевой

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

Ранее она стала участницей шоу «Ассоль» своей главной конкурентки во время соревновательной карьеры Алины Загитовой.

Материалы по теме
Медведева и Кацалапов осваивают профессию актёра! А кто ещё из фигуристов снимался в кино?
Медведева и Кацалапов осваивают профессию актёра! А кто ещё из фигуристов снимался в кино?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android