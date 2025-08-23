Скидки
Бывшей российской фигуристке отказали во въезде в Польшу. Она ехала на этап ЮГП

Бывшей российской фигуристке отказали во въезде в Польшу. Она ехала на этап ЮГП
Бывшую российскую фигуристку, ныне выступающую за Израиль, Марию Нехаеву не пропустили на польской границе по пути на этап юниорского Гран-при ISU в Риге.

«Ей купили билет с пересадкой, так как граждан России не пропускают напрямую в Латвию. Был выбран маршрут через Варшаву, но на границе у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на предъявленные документы от израильской федерации, подтверждающие её участие в соревнованиях», – приводит слова источника, близкого к ситуации, ТАСС.

Сообщается, что Нехаева в итоге добиралась до Риги с тремя пересадками и пропустила первую тренировку.

В мае 2025 года Мария Нехаева получила открепление от ФФККР и встала в пару с Дмитрием Кравченко, фигуристы представляют сборную Израиля. Вчера, 22 августа, Нехаева и Кравченко выступили с ритм-танцем в Риге, они набрали 40,54 балла и заняли промежуточное 13-е место.

