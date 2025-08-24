Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Куница начнёт следующий сезон не в паре с Косторной

Фигурист Куница начнёт следующий сезон не в паре с Косторной
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в парном катании, начнёт следующий сезон с новой партнёршей, а не со своей женой Алёной Косторной.

«Да, я продолжаю тренироваться сам, но, на 99%, в первой половине сезона я выступлю на соревнованиях с другой девочкой. Я не бросаю Алену, нет, ни в коем случае, но мне нужно подтвердить разряд», — сказал Куница в видеоролике, опубликованном в группе Косторной во «ВКонтакте».

«Я поддерживаю их, иногда прихожу на тренировки и критикую их. Люблю этим заниматься», — добавила фигуристка.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.

Материалы по теме
Видео
Алёна Косторная продолжает кататься на льду на последних месяцах беременности
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android