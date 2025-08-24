Фигурист Куница начнёт следующий сезон не в паре с Косторной

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в парном катании, начнёт следующий сезон с новой партнёршей, а не со своей женой Алёной Косторной.

«Да, я продолжаю тренироваться сам, но, на 99%, в первой половине сезона я выступлю на соревнованиях с другой девочкой. Я не бросаю Алену, нет, ни в коем случае, но мне нужно подтвердить разряд», — сказал Куница в видеоролике, опубликованном в группе Косторной во «ВКонтакте».

«Я поддерживаю их, иногда прихожу на тренировки и критикую их. Люблю этим заниматься», — добавила фигуристка.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.