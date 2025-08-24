Стало известно имя новой партнёрши Куницы в парном катании

16-летняя фигуристка Анастасия Коробейникова станет партнершей фигуриста Георгия Куницы на предстоящий сезон, сообщил тренер спортсменов Сергей Росляков.

«Георгию нужно продолжать кататься, выступать, чтобы у него не сгорел спортивный разряд. Для Насти такое сотрудничество — хорошая возможность развиваться в парном катании, ранее она каталась с Акимом Степаненко, но потом осталась без партнера. Поэтому мы решили, что на предстоящий сезон ребята встанут в пару», — приводит ТАСС слова Рослякова.

Постоянной партнершей в парном катании и супругой Куницы является чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная. В ближайшее время Косторная и Куница станут родителями.