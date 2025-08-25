Скидки
РУСАДА в июле проверило на допинг шесть фигуристов. В их числе Аделия Петросян

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле проверило на допинг шесть фигуристов сборной России. В числе тех, кого затронули проверки, попала двукратная чемпионка России и надежда страны на будущих Олимпийских играх Аделия Петросян, а также ещё пять фигуристов. Среди них чемпионка России Софья Акатьева (2-й раз), вице-чемпионка России среди юниоров Алиса Двоеглазова (2-й раз), двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов (3-й раз), вице-чемпион России Макар Игнатов (2-й раз) и чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв (2-й раз).

Отмечается, что всего РУСАДА за первые семь месяцев 2025 года протестировало на допинг 67 российских фигуристов.

