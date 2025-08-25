«С началом голодных игр». Худайбердиева высказалась в преддверии нового сезона

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о скором начале нового соревновательного сезона-2025/2026, который станет олимпийским.

«Шутки шутками, а сезон-то уже на носу! С началом голодных игр!» – написала Худайбердиева на личной странице в социальных сетях.

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

После Елизавета начала работать в ФФККР в качестве старшего тренера юниорской сборной России по фигурному катанию.