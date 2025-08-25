Трусова: с рождением сына Миши я почувствовала, как в нашем доме стало больше любви

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. Александра уже выводила малыша на лёд.

«С рождением Миши я прямо почувствовала, как в нашем доме стало больше любви. Настолько больше, что мы в последние дни только о ней и говорим в телеге», – написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Прошедший год стал знаковым для Александры Трусовой. В августе 2024 года она вышла замуж за Макара Игнатова. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.