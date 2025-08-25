Скидки
«Все сосредоточены на себе». Дюамель заявила, что Петросян и Гуменник отберутся на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель заявила, что двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник отберутся на Олимпийские игры. Для этого им надо будет успешно выступить на квалификационном турнире, который пройдёт в Пекине.

— Я верю, что Аделия Петросян и Пётр Гуменник сумеют отобраться на Олимпийские игры. В отборочных соревнованиях также будет участвовать российская пара [Карина Акопова и Никита Рахманин], но теперь они представляют Армению. Когда-то они были очень многообещающей молодой парой в России, прежде чем решили сменить страну, которую представляют. Однако они по-прежнему живут и тренируются в России.

– Как думаете, как будет воспринято соперниками участие российских фигуристов в олимпийском отборе?
– Многие хорошие фигуристы пытаются завоевать путёвку на Олимпиаду. Я думаю, что все будут сосредоточены на себе и не будут обращать внимания ни на что другое, – приводит слова Дюамель «ВсеПроСпорт».

