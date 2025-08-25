Скидки
«Время, в которое мы живём, непростое». Экс-россиянка — о том, что её не пустили в Польшу

Бывшая российская фигуристка, ныне выступающая за Израиль, Мария Нехаева подробно рассказала о ситуации, в которую недавно попала. Напомним, её не пропустили на польской границе по пути на этап юниорского Гран-при ISU в Риге.

«Изначально я летела рейсом США – Варшава – Рига, но в Варшаве меня не пустили. В связи с новыми правилами въезд в Польшу гражданам России запрещён, даже при наличии шенгенской визы – я не была в курсе этого. Вопрос на месте не удалось решить.

Отношение было хорошее, пограничники в Польше были очень любезны, долго выясняли ситуацию, подсказали, как мне лучше добраться до Риги. В общем, никакой неприязни я не почувствовала. В итоге мне пришлось лететь в Стамбул, из Стамбула в Вену, переночевать в Вене, а рано утром следующего дня я улетела в Ригу.

Старт [Гран-при] прошёл нормально. Конечно, первый день соревнований дался тяжеловато, так как я очень устала из-за многочисленных перелётов и смены часовых поясов – было меньше времени на восстановление. Второй день прошёл более успешно, надеюсь, мы понравились зрителям и судьям. Ситуация нестандартная, но и время, в которое мы живём, непростое. Я просто очень устала от перелётов, не более того», – приводит слова Нехаевой Sport24.

В мае 2025 года Мария Нехаева получила открепление от ФФККР и встала в пару с Дмитрием Кравченко, фигуристы представляют сборную Израиля. 22 августа Нехаева и Кравченко выступили с ритм-танцем в Риге, они набрали 40,54 балла и заняли промежуточное 13-е место.

