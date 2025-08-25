Алёна Косторная официально сменила фамилию на Косторная-Куница

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, сообщила, что сменила фамилию. Ранее фанаты уже предполагали такой исход, когда пара появилась в футболках, которые были подписаны следующим образом: G. Kunitsa, A. Kunitsa.

«Фамилию я поменяла, теперь у меня двойная, как я и планировала. Частичка Алены Косторной всегда и везде будет со мной. Почему поменяла? Потому что я считаю, что у меня и моего ребенка должна быть хоть какая-то общая часть в фамилии», – написала Алёна на личной странице в соцсетях.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.