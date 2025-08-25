Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная официально сменила фамилию на Косторная-Куница

Алёна Косторная официально сменила фамилию на Косторная-Куница
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, сообщила, что сменила фамилию. Ранее фанаты уже предполагали такой исход, когда пара появилась в футболках, которые были подписаны следующим образом: G. Kunitsa, A. Kunitsa.

«Фамилию я поменяла, теперь у меня двойная, как я и планировала. Частичка Алены Косторной всегда и везде будет со мной. Почему поменяла? Потому что я считаю, что у меня и моего ребенка должна быть хоть какая-то общая часть в фамилии», – написала Алёна на личной странице в соцсетях.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.

Материалы по теме
Фигурист Георгий Куница начнёт следующий сезон не в паре с Алёной Косторной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android