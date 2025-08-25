Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова: после шоу «Ассоль» я сильно выгорела, но сейчас соскучилась по льду и нагрузкам

Загитова: после шоу «Ассоль» я сильно выгорела, но сейчас соскучилась по льду и нагрузкам
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что её ледовое шоу «Ассоль», которое прошло в конце июня в Санкт-Петербурге, сильно повлияла на её физические силы. По словам спортсменки, из-за подготовки и дальнейшего участия она очень выгорела, поэтому взяла некоторое время на отдых.

«У меня был короткий перерыв после масштабного проекта (шоу «Ассоль»). И физически, и эмоционально, конечно, я очень сильно выгорела, но сейчас я наполнилась энергией и готова начинать заново. Начинается новый этап подготовки, и слава богу. Мне нравится работать, я соскучилась по льду, по физическим нагрузкам», – приводит слова Загитовой ТАСС.

Ранее стало известно, что в Казани стартовало строительство школы Алины Загитовой. Его планируется завершить к лету следующего года, сейчас идёт процесс формирования юридической конструкции школы. Стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. После снижения стоимости объекта центр получил разрешение на строительство.

Материалы по теме
Доказала, что не случайная чемпионка. Кармен Загитовой на победном ЧМ — её лучшая работа!
Доказала, что не случайная чемпионка. Кармен Загитовой на победном ЧМ — её лучшая работа!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android