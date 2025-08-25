Траньков — на слова Романцева о фигуристах: в «Спартаке» такое свинство возможно

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков жёстко ответил бывшему главному тренеру московского «Спартака» Олегу Романцеву на слова про футболистов и фигуристов. Ранее Романцев раскритиковал многих игроков российских команд, сказав, что если они кривляются и валяются на поле, им надо идти в фигурное катание, где это практикуют.

«С уважением отношусь к спортивным заслугам Романцева. Но когда ты так долго работаешь в «Спартаке», то, наверное, подобное свинство возможно. Фигурное катание и балет являются достоянием России. Пусть посчитает, сколько медалей за всю историю нашей страны принесли фигуристы, а сколько — футболисты. Это просто несравнимо.

Думаю, Романцев не смотрел фигурное катание и не знает, с каких высот наши девочки падают на лёд, а потом встают и продолжают с улыбкой кататься. Это не просто неуважение к виду спорта, это неуважение к самому себе.

Конечно, такие сравнения оскорбляют, причём не только от футболистов, но и от хоккеистов. Обычно и они позволяют себе сравнивать фигурное катание и балет. Но великий русский балет и великое русское фигурное катание знают во всём мире, а насколько велик наш российский футбол, все и так знают», — приводит слова Транькова Sport24.