«Захожу на 23-й круг». Косторная поделилась праздничными фото и видео в день рождения

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, поделилась праздничным фото в честь своего дня рождения. На нём она в домашней атмосфере стоит на фоне корзины с цветами и большими шарами, на которых написано «С днём рождения, любимая жена».

Фото: Личный архив Косторной

«Уверенно захожу на 23-й круг», — подписала фото Косторная.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее стало известно, что Георгий Куница начнёт сезон с другой партнёршей.