Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Захожу на 23-й круг». Косторная поделилась праздничными фото и видео в день рождения

«Захожу на 23-й круг». Косторная поделилась праздничными фото и видео в день рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, поделилась праздничным фото в честь своего дня рождения. На нём она в домашней атмосфере стоит на фоне корзины с цветами и большими шарами, на которых написано «С днём рождения, любимая жена».

Фото: Личный архив Косторной

«Уверенно захожу на 23-й круг», — подписала фото Косторная.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее стало известно, что Георгий Куница начнёт сезон с другой партнёршей.

Материалы по теме
Фигурист Георгий Куница начнёт следующий сезон не в паре с Алёной Косторной
Материалы по теме
Самая крепкая дружба в фигурном катании: Щербакова и Косторная или Гуменник и Дикиджи?
Рейтинг
Самая крепкая дружба в фигурном катании: Щербакова и Косторная или Гуменник и Дикиджи?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android