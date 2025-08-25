Новая ПП Гуменника поставлена под музыку из «Игры престолов», но не посвящена сериалу

Появились подробности программ на новый олимпийский сезон-2025/2026 двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника. В короткой программе спортсмен расскажет историю из фильма «Парфюмер». Постановщиком выступил Даниил Глейхенгауз.

Музыкальной основой для произвольной программы станет композиция Pray, написанная Мэттью Беллами для сериала «Игра престолов» в 2019 году, и Horizon канадского контрабасиста и композитора Гарта Стивенсона. При этом, как стало известно «Чемпионату», образ на льду никак не будет соотноситься с сериалом, постановка станет абстрактной. В частности, в музыкальной нарезке не использованы слова на валлирийском языке, который разрабатывался для сериала. Хореографом выступил Илья Авербух.

Ранее под композицию «Pray» каталась Александра Трусова в сезоне-2019/2020, её программа непосредственно имела отношение к сюжету «Игры престолов».