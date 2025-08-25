Гуменник сделал пять четверных прыжков в произвольной на контрольных прокатах сборной СПб

Российский фигурист Пётр Гуменник сделал пять четверных прыжков в произвольной программе на закрытых контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию. По информации «Чемпионата», фигурист исполнил четверной лутц, четверной флип, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхов, а также один тройной аксель.

В произвольной программе, поставленной Ильёй Авербухом, использованы две композиции – «Pray» от Мэттью Бэллами и «Horizon» от канадского контрабасиста и композитора Гарта Стивенсона.

Пётр Гуменник заявлен в качестве нейтрального спортсмена на отборочный турнир к Олимпийским играм в Милане. Запасным в мужском одиночном катании является Владислав Дикиджи.