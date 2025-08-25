Скидки
«Отношусь спокойно». Евгения Медведева рассказала, почему сделала ринопластику

«Отношусь спокойно». Евгения Медведева рассказала, почему сделала ринопластику
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, почему сделала ринопластику. По её словам, именно столкновение на одной из тренировок позволило фигуристке не только исправить нос, но и в целом сделать себя более привлекательной.

«Я достаточно свободно говорю про какие-то внешние изменения. К пластической хирургии я тоже спокойно отношусь. Короче, 2019 год, Канада. Я катаюсь, вышла на лёд, думаю: вау, пустой лёд, дай-ка я сейчас разгонюсь. С нами в группе у Брайана [Орсера] каталась девочка.

Я делаю раз-два-три-четыре-пять (показывает разворот), выхожу, и откуда ни возьмись там берётся эта девочка. Она едет спиной, и я ей вот так вот, носопыркой прямо в затылок. Мы разлетаемся. И нос у меня, и перегородка у меня вот так (показывает волну). У меня всё зажило, перегородка такая, левая ноздря не дышит. В принципе, и здоровье поправила, и красоту навела», — сказала Медведева в интервью на канале Fametime.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

