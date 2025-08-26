Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне было прям плохо». Евгения Медведева рассказала о расставании с бывшим парнем

«Мне было прям плохо». Евгения Медведева рассказала о расставании с бывшим парнем
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала подробности расставания с бывшем парнем, фигуристом Дмитрием Чигирёвым, которое случилось в 2024 году после почти двух лет отношений. Сейчас Евгения встречается с танцором Ильдаром Гайнутдиновым, с которым они выступали в паре в проекте «Звёздные танцы».

— На тот момент, когда вы с Ильдаром познакомились, ты уже не состояла в отношениях? Или у тебя ещё продолжались в тот момент отношения?
— Когда вступала в проект, тогда они ещё продолжались, да.

— И в какой момент так получилось, что вы расстаётесь с твоим бывшим молодым человеком?
— Где-то в середине проекта это случилось. Причём по абсолютно другой причине.

— То есть Ильдар не был причиной?
— Ильдар не был причиной. Не было такого, что я, как Анна Каренина, стояла на перепутье между двух огней и выбрала одного. Нет, такого не было. Я считаю, что это в принципе была бы очень неправильная ситуация как минимум по отношению к Ильдару. Выбирать между двумя — это странно. Тогда у меня был сложный период. Как раз в тот момент я начала очень сильно терять в весе, потому что я нервничала вообще по всем параметрам. И шоу, и на проекте у нас дела были не очень, я себя максимально неуверенно чувствовала, уязвимо, ещё и личные какие-то проблемы, расставание, вот это всё. Я вообще в развале была.

Наверное, сыграло большую роль именно то, как Ильдар сильно поменялся, когда он увидел, что мне прям плохо. Когда мне было плохо, он был максимально рядом. При этом я знаю, что он в принципе ни на что не рассчитывал, он просто был рядом как хороший человек, как партнёр. Я поняла, что в принципе как на человека я могу на него сильно положиться. Понятное дело, что, когда ты работаешь в паре, всегда возникает какое-то напряжение. Особенно если есть какие-то серьёзные моменты в личной жизни или когда вы одиноки. Ты начинаешь искать поддержку в своём партнере, это нормально. Лично для меня было очень важно разделить проект и жизнь.

И только после завершения проекта, когда прошло какое-то время, пару недель прошло… Только потом мы встретились, пообщались. Стол переговоров уменьшался. Сначала за большим столом мы сидели, потом чуть-чуть поменьше он был, и как-то вот со временем мы сблизились. Начали встречаться сильно после проекта. Не было такого, что прямо на проекте случилась магия, и всё, мы теперь за ручку ходим. Для меня было очень важно разграничить одно от другого, — сказала Евгений в интервью на канале FAMETIME TV.

Евгения Медведева кардинально сменила причёску

Материалы по теме
«Отношусь спокойно». Евгения Медведева рассказала, почему сделала ринопластику
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android