«Мне было прям плохо». Евгения Медведева рассказала о расставании с бывшим парнем

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала подробности расставания с бывшем парнем, фигуристом Дмитрием Чигирёвым, которое случилось в 2024 году после почти двух лет отношений. Сейчас Евгения встречается с танцором Ильдаром Гайнутдиновым, с которым они выступали в паре в проекте «Звёздные танцы».

— На тот момент, когда вы с Ильдаром познакомились, ты уже не состояла в отношениях? Или у тебя ещё продолжались в тот момент отношения?

— Когда вступала в проект, тогда они ещё продолжались, да.

— И в какой момент так получилось, что вы расстаётесь с твоим бывшим молодым человеком?

— Где-то в середине проекта это случилось. Причём по абсолютно другой причине.

— То есть Ильдар не был причиной?

— Ильдар не был причиной. Не было такого, что я, как Анна Каренина, стояла на перепутье между двух огней и выбрала одного. Нет, такого не было. Я считаю, что это в принципе была бы очень неправильная ситуация как минимум по отношению к Ильдару. Выбирать между двумя — это странно. Тогда у меня был сложный период. Как раз в тот момент я начала очень сильно терять в весе, потому что я нервничала вообще по всем параметрам. И шоу, и на проекте у нас дела были не очень, я себя максимально неуверенно чувствовала, уязвимо, ещё и личные какие-то проблемы, расставание, вот это всё. Я вообще в развале была.

Наверное, сыграло большую роль именно то, как Ильдар сильно поменялся, когда он увидел, что мне прям плохо. Когда мне было плохо, он был максимально рядом. При этом я знаю, что он в принципе ни на что не рассчитывал, он просто был рядом как хороший человек, как партнёр. Я поняла, что в принципе как на человека я могу на него сильно положиться. Понятное дело, что, когда ты работаешь в паре, всегда возникает какое-то напряжение. Особенно если есть какие-то серьёзные моменты в личной жизни или когда вы одиноки. Ты начинаешь искать поддержку в своём партнере, это нормально. Лично для меня было очень важно разделить проект и жизнь.

И только после завершения проекта, когда прошло какое-то время, пару недель прошло… Только потом мы встретились, пообщались. Стол переговоров уменьшался. Сначала за большим столом мы сидели, потом чуть-чуть поменьше он был, и как-то вот со временем мы сблизились. Начали встречаться сильно после проекта. Не было такого, что прямо на проекте случилась магия, и всё, мы теперь за ручку ходим. Для меня было очень важно разграничить одно от другого, — сказала Евгений в интервью на канале FAMETIME TV.

