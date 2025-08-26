Группа Тутберидзе анонсировала новую произвольную программу вице-чемпионки России Садковой

Команда Этери Тутберидзе показала процесс постановки новой произвольной программы российской фигуристки, вице-чемпионки страны в женском одиночном катании Дарьи Садковой.

Над постановкой работали Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе. Фигуристка в новом сезоне будет кататься под композиции 2WEI & Edda Hayes – «Warriors» и Power Haus – «Balder». Видео с процессом работы над программой команда Тутберидзе опубликовала в своих социальных сетях.

Напомним, ранее тренерский штаб уже анонсировал новую короткую программу Дарьи, она поставлена под микс композиций Карлы Моррисон и Рики Мартина.

В прошлом сезоне Дарья Садкова заняла второе место на чемпионате России — 2025 в Омске, она уступила только другой ученице группы Тутберидзе, Аделии Петросян.