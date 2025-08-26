Медведева ответила на вопрос, могли ли они с Загитовой быть подругами

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос, могли ли они когда-то подружиться с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Я думаю, вряд ли. Наверное, и Алина бы то же самое сказала. И я знаю, что вышло интервью, где у неё тоже спросили: «Алин, есть ли у тебя подруги?», но она сказала, что у неё нет подруг. Видимо, просто потому, что у неё есть своё окружение, в котором ей комфортно.

Поэтому не знаю. Наверное, вряд ли мы бы общались, потому что, во-первых, мы в сильно разной атмосфере выросли. И мы всё-таки не будем забывать, что после Олимпийских игр мы были достаточно юные, ей – 15, мне – 18, самое становление личности.

Я уехала в другую страну, сколько-то там времени пробыла, несколько лет. Она была в России, здесь продолжала спорт, стремилась к победам. И мы настолько были в разных атмосферах, что очень сложно сейчас понять, были бы мы подругами, если бы не… Вообще без понятия, я реально не могу сказать. Но то, что мы сейчас спокойно коммуницируем, можем за кофе вместе сходить, это правда», – сказала Медведева в интервью на канале Fametime.

Напомним, в этом году Евгения Медведева приняла участие в шоу Алины Загитовой «Ассоль».