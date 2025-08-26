Скидки
Фигурное катание

Медведева объяснила, почему пока не взяла интервью у Тутберидзе в своём шоу

Евгения Медведева
Аудио-версия:
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему в её шоу «Бес комментариев» до сих пор не появилась её тренер Этери Тутберидзе.

«Ну пока что так. Каждому гостю – своё время», – сказала Медведева в интервью на канале Fametime.

Евгения Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе с 2007 по 2018 год, вернулась в команду осенью 2020 года.

С 2023 года Медведева снимает собственное шоу на YouTube, которое носит название «Бес комментариев». Фигуристка берёт интервью у звёзд из мира фигурного катания и шоу-бизнеса, её гостями уже успели стать Александра Игнатова (Трусова), Алина Загитова, Илья Авербух, Елизавета Туктамышева, комики Иван Абрамов, Варвара Щербакова, отец Павел Островский, шоумен Прохор Шаляпин и многие другие.

