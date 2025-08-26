Скидки
Дмитрий Алиев объявил, что пропустит тур «Чемпионы» Ильи Авербуха по состоянию здоровья

Дмитрий Алиев
Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев сообщил, что не сможет выступить в нескольких шоу Ильи Авербуха по состоянию здоровья.

Видеообращение фигуриста к зрителям появилось в телеграм-канале «Шоу Ильи Авербуха». Сообщается, что в составе шоу Алиева заменит Андрей Мозалёв.

«Дорогие друзья! С большим сожалением вынужден сообщить, что не смогу принять участие в предстоящем туре Ильи Авербуха «Чемпионы», а также в городе Краснодаре по состоянию здоровья. Прошу прощения у всех зрителей и поклонников, которые ждали моих выступлений. Я сам хотел показать вам свои новые программы и порадовать вас. Но сейчас для меня главное — восстановиться.

Очень надеюсь на ваше понимание и желаю всем зрителям шоу незабываемого вечера и ярких впечатлений. Уверен, вас ждут шикарная программа и море эмоций, которые останутся с вами надолго. Берегите себя, и до скорой встречи!» – сообщил Алиев.

Напомним, в августе и сентябре запланировано несколько шоу «Чемпионы», выступления пройдут в Ессентуках, Ставрополе, Евпатории, Керчи, Севастополе и Симферополе. Также запланировано отдельное ледовое шоу в Краснодаре.

