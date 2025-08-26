Трусова рассказала, что скинула больше 12 кг за три недели после родов

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как меняется её вес после родов.

«Спустя почти три недели после родов мой вес на 1 кг 200 г меньше, чем был до беременности. Это удивительно, потому что я не думала, что так быстро будет сбрасываться вес. За беременность я набрала 11 кг, соответственно, скинула уже 12,2 кг. Я в восторге, честно говоря, мне нравится так худеть каждый день.

Скорее всего, всё потому, что мышцы спали, и вес уходит. Ну и также я кормлю, и мама мне сразу говорила, что очень быстро вес будет уходить, так как у меня много молока и Мишенька много кушает. Ем я при этом всё подряд и худею каждый день. Живот пока не убрался, но я уже в некоторые джинсы влезаю. И грудь у меня пятого размера, мне кажется. Но грудь – это хорошо, это красиво», – рассказала фигуристка в ролике в своём телеграм-канале.

Напомним, 6 августа 2025 года Александра и Макар Игнатовы стали родителями. Фигуристка родила мальчика, которому дали имя Михаил.