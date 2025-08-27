Бестемьянова — о Петросян и Гуменнике: для победы нужно быть на две головы выше соперников

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении двукратной чемпионки России Аделии Петросян и двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине.

«Надеюсь, на отборе в Пекине все будут действовать по принципу «спорт вне политики». Мы всю жизнь слышали от тренеров, что судьи относятся к нам предвзято. Для победы нужно было быть на две головы выше соперников. Только так мы могли побеждать. Не думаю, что это изменится и сейчас.

Есть ли опасения в успехе наших спортсменов в Пекине? Честно, я про отбор думаю мало. В наших ребятах я уверена и не сомневаюсь, что в Милан они пройдут. Меня больше интересует сама Олимпиада, на которую и Аделия, и Петр серьёзно нацеливаются», – приводит слова Бестемьяновой Sport24.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.