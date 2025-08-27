Медведева — об истории Жилиной и Розанова: никаких историй я лично не слышала

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о ситуации вокруг Вероники Жилиной, которая обвинила своего бывшего тренера Сергея Розанова в домогательствах.

«В плане домогательств, честно говорю, не слышала. Опять-таки говорю: не слышала – не значит не было. Свидетелем я не была. История, насколько я знаю, достаточно уже широкую огласку обрела. Мы с Яной Рудковской записали интервью, и там очень большой блок именно с её стороны, потому что она более вовлечённая в эту ситуацию была.

Что точно могу сказать от себя, что Серёжа в какой-то момент действительно мог прикрикнуть, поднакричать, при мне руку не поднимал никогда. Я говорю только то, что видела. Как-то обозвать – было. Но я честно могу сказать: когда я каталась, ни одной истории реально не было. Либо об этом все молчали…» — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime.

Ранее Жилина получила паспорт Азербайджана и собиралась представлять эту сборную на Олимпиаде-2026. Тогда же исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU. Там ей также отказали.