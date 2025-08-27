Скидки
Медведева — о новых отношениях: впервые встречаю такого духовного парня, ходит в церковь

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как её новый молодой человек, танцор Ильдар Гайнутдинов, с которым они выступали в паре в проекте «Звёздные танцы», повлиял на её отношение к религии.

«Ильдар знает, насколько мне тяжело, насколько я иногда нервничаю. В это Рождество я впервые в жизни в рождественскую ночь отстояла всю службу. Для меня это был большой шаг. Я вот захожу в храм и вообще ничего не знаю: в какой момент креститься, я не знаю ни одной молитвы. И я стою – и у меня просто и страх, и стыд, и интерес, и стресс одновременно. Изменилась ли моя жизнь? Да, наверное. Во мне стало меньше тревоги, меньше какой-то суеты. У нас всегда в жизни что-то идёт не так. И сейчас я убеждена, что всё идёт своим чередом», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime.

Ранее Евгения встречалась с фигуристом Дмитрием Чигирёвым, ныне выступающим за Узбекистан. Они расстались в 2024 году после почти двух лет отношений.

«Мне было прям плохо». Евгения Медведева рассказала о расставании с бывшим парнем
