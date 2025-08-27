Скидки
«Нужно быть готовым к любому отношению». Авербух дал напутствие Петросян и Гуменнику

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух дал напутствие двукратной чемпионке России Аделии Петросян и двукратному победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику перед квалификационным турниром к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине.

«Будет ли негатив по отношению к нашим спортсменам в Пекине? Верю, что спортивное братство гораздо сильнее и выше всего остального. Спортсмены хотят выигрывать у лучших, а российские фигуристы — одни из ведущих в мире. Настоящие чемпионы с уважением относятся к нашим ребятам.

Уверен, что атмосфера будет нормальная. Несмотря на это, нужно быть готовым к любому отношению. Нам должно быть плевать на чужие мнения, нужно выходить и побеждать.

Справедливо ли будут оценивать наших фигуристов? Фигурное катание всегда было субъективным видом спорта. Нас всегда учили, что судьи никогда не благоволили ни советским, ни российским спортсменам. Мы настаивали на своих победах. Сейчас ребята тоже должны фокусироваться на результате. Есть ли сомнения в успехе в Пекине? Никаких сомнений нет. По спортивному принципу и Аделия, и Пётр пройдут этот турнир. Они на голову сильнее всех остальных, кто там будет выступать», — приводит слова Авербуха Sport24.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

