Латвийская фигуристка сообщила, что пыталась покончить с собой из-за нападок тренеров

Латвийская фигуристка Софья Степченко заявила, что пыталась покончить собой из-за травли со стороны её бывших тренеров. В Риге она занималась с Раймо Ренсалу и Ольгой Ковальковой, которые, по словам девушки, заставляли её выступать с травмами и худеть, что привело к расстройству пищевого поведения, депрессии и попыткам суицида.

«Мне следовало взять паузу [в соревнованиях] ещё в декабре. Но я старалась показать, что проблем нет и что всё хорошо. Лишь в феврале я обратилась за профессиональной помощью: я понимала, что скоро покончу с собой, и помощь была мне необходима.

Я просто всё скрывала. Ты носишь маску, будто всё прекрасно, но никто не знает, что, например, пять минут назад ты перенесла паническую атаку. Я страдала и много раз пыталась покончить с собой. Один раз была очень близка к этому.

В сезоне-2024/2025 я не говорила ничего плохого о своих бывших тренерах, но теперь пора сказать правду. По сути, я сбежала от них, потому что они манипулировали [мной]… Я подвергалась абьюзу, они распускали обо мне много сплетен и лжи. Заставляли делать невозможное, несмотря на травмы… Они могли обещать результаты, но какой ценой? Это не стоит вашей жизни», – приводит слова Степченко Anything GOE.

Позже фигуристка переехала в Швейцарию, где начала тренироваться у вице-чемпиона Олимпийских игр Стефана Ламбьеля. Там же она обратилась за психиатрической помощью – у спортсменки диагностировали ПТСР.

Сообщается, что Международный союз конькобежцев (ISU) и латвийская федерация начали расследование.