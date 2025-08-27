Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Степанова и Иван Букин примут участие в январском шоу Bol on Ice в Италии

Александра Степанова и Иван Букин примут участие в январском шоу Bol on Ice в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин примут участие в шоу Bol on Ice, которое состоится в Италии 10 января 2026 года. Об этом сообщает artistico.skatepower.

Это будет первое выступление действующих российских фигуристов в международных шоу с 2022 года. Ранее олимпийских чемпионок 2018 года Алину Загитову и 2022 года Анну Щербакову приглашали для участия в ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Однако обе спортсменки уже завершили свои спортивные карьеры. Степанова и Букин планирует выходить в новый сезон.

Напомним, в феврале 2025 года в Италии пройдут Олимпийские игры. Степанова и Букин не получили нейтральный статус, поэтому не смогут принять участие в соревнованиях.

Материалы по теме
Как бы Тарасова от счастья не прыгнула на лёд! Это было лучшее танго Степановой и Букина
Как бы Тарасова от счастья не прыгнула на лёд! Это было лучшее танго Степановой и Букина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android