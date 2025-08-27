Александра Степанова и Иван Букин примут участие в январском шоу Bol on Ice в Италии

Четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин примут участие в шоу Bol on Ice, которое состоится в Италии 10 января 2026 года. Об этом сообщает artistico.skatepower.

Это будет первое выступление действующих российских фигуристов в международных шоу с 2022 года. Ранее олимпийских чемпионок 2018 года Алину Загитову и 2022 года Анну Щербакову приглашали для участия в ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Однако обе спортсменки уже завершили свои спортивные карьеры. Степанова и Букин планирует выходить в новый сезон.

Напомним, в феврале 2025 года в Италии пройдут Олимпийские игры. Степанова и Букин не получили нейтральный статус, поэтому не смогут принять участие в соревнованиях.