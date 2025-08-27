Парсегова заявилась только в одиночном разряде на первенстве Москвы и не выступит в парах

13-летняя фигуристка Арина Парсегова не выступит в парном катании на первенстве Москвы. Она заявлена только в женском одиночном катании. Об этом сообщает фан-группа девушки.

Ранее в официальных протоколах Парсегова была заявлена сразу в два разряда. Помимо одиночного, спортсменка планировала выступить в парном вместе с партнёром Матвеем Богдановым, с которым она скатывалась несколько месяцев и выучила основные парные элементы. Ходили слухи, что спортсменка в целом окончательно перешла в спортивные пары. Само первенство Москвы пройдёт с 1 по 5 сентября.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. В сентябре 2024 года наконец-то стали известны итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки. Для этого команда Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, часть вырученных средств с которой направит на закрытие долга фигуристки.