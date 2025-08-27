Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Парсегова заявилась только в одиночном разряде на первенстве Москвы и не выступит в парах

Парсегова заявилась только в одиночном разряде на первенстве Москвы и не выступит в парах
Аудио-версия:
Комментарии

13-летняя фигуристка Арина Парсегова не выступит в парном катании на первенстве Москвы. Она заявлена только в женском одиночном катании. Об этом сообщает фан-группа девушки.

Ранее в официальных протоколах Парсегова была заявлена сразу в два разряда. Помимо одиночного, спортсменка планировала выступить в парном вместе с партнёром Матвеем Богдановым, с которым она скатывалась несколько месяцев и выучила основные парные элементы. Ходили слухи, что спортсменка в целом окончательно перешла в спортивные пары. Само первенство Москвы пройдёт с 1 по 5 сентября.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. В сентябре 2024 года наконец-то стали известны итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки. Для этого команда Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, часть вырученных средств с которой направит на закрытие долга фигуристки.

Материалы по теме
Арина Парсегова выступит на первенстве Москвы в парном и в одиночном разрядах одновременно
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android