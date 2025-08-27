Скидки
«Стальных нервов». Туктамышева обратилась к Петросян и Гуменнику перед отбором на ОИ

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева обратилась к двукратной чемпионке России Аделии Петросян и двукратному победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику перед квалификационным турниром к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине.

«Стальных нервов, потому что это будет очень ответственно. Хочется, чтобы эта ответственность ушла на второй план, потому что нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

