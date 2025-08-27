Туктамышева — о сборе в Америке: Арутюнян открыл мне глаза на технику фигурного катания

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала подробности сборов с известным американо-советским тренером Рафаэлем Арутюняном, которые прошли этим летом в Америке. Ранее специалист, в свою очередь, поделился, что готов сотрудничать с россиянкой для обмена профессиональным опытом. После прохождения стажировки Туктамышева произвела неизгладимое впечатление на наставника и зарекомендовала себя как высококлассный специалист.

«Этот сбор дал мне очень многое. Не знаю, сколько ещё слов благодарности сказать Рафаэлю Арутюняну, потому что он открыл мне глаза на технику фигурного катания, после Алексея Николаевича Мишина. Поработав с ними, накопила много знаний, и мне было безумно интересно провести этот сбор, стоя рядом с Рафаэлем, ведь то, что он говорил, я слышала впервые.

Принимают там прекрасно, на катке работают очень много русских специалистов и катаются русскоязычные спортсмены, поэтому я чувствовала себя максимально комфортно. Этот сбор запомнится мне на долгое время, это первый раз, когда я приехала в Америку, увидев не только каток, но и ещё очень много красивых мест, мы взяли машину в аренду, и удалось совместить приятное с полезным», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

На этом же сборе вместе с Елизаветой присутствовал Пётр Гуменник, с которым девушке приписывают отношения.