Фото: Камила Валиева приехала на фестиваль «Сделано в России» в Пекине

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева приехала на фестиваль-ярмарку «Сделано в России», которая пройдёт в Пекине. Фигуристка выложила фотографию с подарками от поклонников, которую лаконично подписала словом «Спасибо».

Фото: Личный архив Валиевой

С 28 по 30 августа в столице Китая АО «Российский экспортный центр» при поддержке Правительств РФ и КНР организует фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь Праздника влюблённых Циси и в преддверии официального визита президента РФ в Китай. Сообщается, что фестиваль объединит под своей крышей более 40 компаний из 26 регионов России.

Отметим, что Камила Валиева представит свой новый показательный номер в рамках этого мероприятия. Это будет первое появление Валиевой в Пекине со времён Олимпийских игр 2022 года, где стало известно о проблемах с допингом у фигуристки. По итогу тех соревнований Камила заняла четвёртое место в личном зачёте.