Александра Трусова впервые показала лицо своего новорождённого сына

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) впервые показала лицо своего новорождённого сына. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. Александра уже выводила малыша на лёд.

Фото: Личный архив Трусовой

«Наша первая фотосессия с Мишей. Я не ожидала, что малыши так быстро меняются. Листаю галерею за последние три недели и думаю: «Как же быстро он растёт!» Даже с этой фотосессии Миша уже успел измениться.Рада представить вам нашего любимого Михаила Макаровича!» — подписала снимки на личной странице в соцсетях фигуристка.

Прошедший год стал знаковым для Александры Трусовой. В августе 2024 года она вышла замуж за Макара Игнатова. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.