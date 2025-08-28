Скидки
Валиева выступила в Пекине с показательным номером впервые со времён Олимпиады

Камила Валиева
Российская фигуристка Камила Валиева выступила с показательным номером на открытии выставки «Сделано в России» в Пекине.

Фигуристка показала программу «Танцы на стёклах», которая впервые была представлена публике летом 2023 года. Мероприятие состоялось в торговом центре Solana Shopping Park. Впервые с Олимпийских игр 2022 года Валиева выступила в столице Китая. Тогда фигуристка стала четвёртой в личном зачёте.

С 28 по 30 августа в столице Китая АО «Российский экспортный центр» при поддержке Правительств РФ и КНР организует фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь Праздника влюблённых Циси и в преддверии официального визита президента РФ в Китай. Участие в фестивале принимают более 40 компаний из 26 регионов России.

