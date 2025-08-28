«Составляю график». Туктамышева — о работе с Муравьёвой и Лутфуллиным в группе Мишина

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о своей работе с фигуристами в качестве тренера.
«Занимаюсь в основном с детьми семи-восьми лет, которые не только начинают путь, а имеют какой-то навык, прыгают двойные, начинают прыгать тройные. Помогаю в группе Алексея Мишина, занимаюсь с Глебом Лутфуллиным, Соней Муравьёвой. Я с ними конкретно занимаюсь, составляю график.
А на разделённых тренировках я помогаю Алексею Николаевичу, контролирую старших. Там у меня есть задание, с кем работать, за кем присматривать», – цитирует Туктамышеву ТАСС.
Напомним, с сезона-2024/2025 Елизавета Туктамышева начала помогать Алексею Мишину в тренировочном процессе. С осени 2023 года фигуристка не выступает на соревнованиях.