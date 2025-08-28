Скидки
Фигурное катание

Алина Загитова купила квартиру в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова купила квартиру в Москве.

«Олимпийский опыт научил меня главному: быть требовательной к себе и всему, что меня окружает. Квартира должна быть пространством, которое работает на мои цели, будь то отдых, работа или творчество», — заявила спортсменка, подтвердив информацию о покупке жилья.

Напомним, ранее Алина Загитова стала обладательницей премии Voice Influencer Awards. Фигуристка победила в номинации «Личный бренд года». В текущем году Загитова представила публике новое ледовое шоу «Ассоль». Премьера состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге, рок-мюзикл был поставлен по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. Сама Загитова исполнила в постановке главную роль, в качестве антагонистки выступила Евгения Медведева.

