Загитова поделилась фотографиями в откровенном наряде с наградой от журнала Voice

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографиями с наградой Voice Influencer Awards 2025.

Церемония вручения премий журнала The Voice Mag состоялась в Москве 27 августа. Фигуристка стала победительницей в номинации «Личный бренд года». Мероприятие прошло в стиле «Гламур 2007».

Алина Загитова со статуэткой The Voice Mag Фото: Страница Загитовой в социальных сетях

Алина Загитова Фото: Страница Загитовой в социальных сетях

Напомним, этим летом Алина Загитова провела в Санкт-Петербурге несколько показов ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. В шоу приняли участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, которая сыграла роль антагониста главной героини, Владимир Морозов и другие звёзды из мира фигурного катания. Загитова выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.