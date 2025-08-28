Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова поделилась фотографиями в откровенном наряде с наградой от журнала Voice

Загитова поделилась фотографиями в откровенном наряде с наградой от журнала Voice
Алина Загитова
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографиями с наградой Voice Influencer Awards 2025.

Церемония вручения премий журнала The Voice Mag состоялась в Москве 27 августа. Фигуристка стала победительницей в номинации «Личный бренд года». Мероприятие прошло в стиле «Гламур 2007».

Алина Загитова со статуэткой The Voice Mag

Алина Загитова со статуэткой The Voice Mag

Фото: Страница Загитовой в социальных сетях

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Страница Загитовой в социальных сетях

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Страница Загитовой в социальных сетях

Напомним, этим летом Алина Загитова провела в Санкт-Петербурге несколько показов ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. В шоу приняли участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, которая сыграла роль антагониста главной героини, Владимир Морозов и другие звёзды из мира фигурного катания. Загитова выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.

Материалы по теме
Загитова: после шоу «Ассоль» я сильно выгорела, но сейчас соскучилась по льду и нагрузкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android