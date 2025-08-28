Валиева сообщила, что вернётся в Пекин осенью, чтобы выступить в шоу Навки

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что осенью 2025 года выступит в шоу Татьяны Навки в Пекине.

«Совсем скоро, 25 октября, в Китае я буду в Пекине с Татьяной Навкой участвовать в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Будет безумно красиво, ждём всех», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Сегодня, 28 августа, Камила Валиева выступила с показательным номером на открытии фестиваля-выставки «Сделано в России» в Пекине. Спортсменка откатала программу «Танцы на стёклах», которую зрители увидели впервые летом 2023 года. Фигуристка выступила в столице Китая впервые со времён Олимпиады-2022.

Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» ранее показывали во многих городах России.