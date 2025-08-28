Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева сообщила, что вернётся в Пекин осенью, чтобы выступить в шоу Навки

Валиева сообщила, что вернётся в Пекин осенью, чтобы выступить в шоу Навки
Камила Валиева
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что осенью 2025 года выступит в шоу Татьяны Навки в Пекине.

«Совсем скоро, 25 октября, в Китае я буду в Пекине с Татьяной Навкой участвовать в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Будет безумно красиво, ждём всех», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Сегодня, 28 августа, Камила Валиева выступила с показательным номером на открытии фестиваля-выставки «Сделано в России» в Пекине. Спортсменка откатала программу «Танцы на стёклах», которую зрители увидели впервые летом 2023 года. Фигуристка выступила в столице Китая впервые со времён Олимпиады-2022.

Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» ранее показывали во многих городах России.

Материалы по теме
Видео
Валиева выступила в Пекине с показательным номером впервые со времён Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android