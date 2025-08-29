Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва раскрыла тему произвольной на олимпийский сезон. Постановщик — Розанов

Горбачёва раскрыла тему произвольной на олимпийский сезон. Постановщик — Розанов
Алина Горбачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва анонсировала произвольную программу на олимпийский сезон.

Новую произвольную программу Горбачёвой поставил тренер и хореограф Сергей Розанов. Фигуристка будет кататься под музыку из французского мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».

Алина Горбачёва в мае 2025 года получила нейтральный статус от ISU, она является запасной в женском одиночном катании на отборочный турнир к Олимпийским играм в Милане. Основной кандидат от России – Аделия Петросян.

К олимпийскому сезону Горбачёва готовилась преимущественно в Европе, с командой Сергея Розанова, Албеной Денковой и Максимом Стависким. Перед началом сезона стало известно, что фигуристка будет представлять на российских соревнованиях не Тверскую область, а Санкт-Петербург.

Материалы по теме
Девочка, которая не предала свою мечту. Алине Горбачёвой — 18!
Девочка, которая не предала свою мечту. Алине Горбачёвой — 18!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android