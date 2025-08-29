Горбачёва раскрыла тему произвольной на олимпийский сезон. Постановщик — Розанов

Российская фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва анонсировала произвольную программу на олимпийский сезон.

Новую произвольную программу Горбачёвой поставил тренер и хореограф Сергей Розанов. Фигуристка будет кататься под музыку из французского мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».

Алина Горбачёва в мае 2025 года получила нейтральный статус от ISU, она является запасной в женском одиночном катании на отборочный турнир к Олимпийским играм в Милане. Основной кандидат от России – Аделия Петросян.

К олимпийскому сезону Горбачёва готовилась преимущественно в Европе, с командой Сергея Розанова, Албеной Денковой и Максимом Стависким. Перед началом сезона стало известно, что фигуристка будет представлять на российских соревнованиях не Тверскую область, а Санкт-Петербург.