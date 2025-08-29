Скидки
Жулин — о Тутберидзе: она супертренер до 17 лет. Молоденькие девочки не дискуссируют

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. По словам Жулина, её метод работы подходит исключительно молодым девочкам, которые ещё не имеют право голоса. Поэтому все главные награды спортсменки Тутберидзе выиграли в возрасте до 18 лет — например, Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в 15. Со взрослыми фигуристками, например, повзрослевшими Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой (Игнатовой) или Анной Щербаковой, Этери разошлась и с некоторыми даже вступила в конфликт.

«Она супертренер, я бы так сказал, до 17 лет – когда спортсмену не исполнилось еще 17 лет. Потому что её нагрузки, ее мотивация, её подход очень хорошо работает на молоденьких девочках. Они не привыкли давать ответ, они не привыкли дискуссировать – они только выполняют.

А когда уже спортсмен поопытнее, с ним надо разговаривать, его надо убеждать. Ты не можешь ему просто сказать: «Ты сегодня поедешь два проката». Он: «Почему? За что мне такое?» Тренер должен научиться его так замотивировать. А маленькие они же не спрашивают: ему сказали два проката – он пошел два, сказали три – значит три.

Когда ты покрываешься помимо мышц и костей еще и жирком, то ты эти уже сложные прыжки никогда не сделаешь. <…> Загитову сейчас спросите. Она сейчас нормально выглядит. Она в жизни уже не прыгнет никогда каскад 3+3, как она прыгала его.

Но вы ее спросите, она о чем-нибудь жалеет, что она Олимпиаду выиграла в возрасте 15 лет? Она, конечно, вам ответит «нет» и скажет огромное спасибо Этери Георгиевне, что она ее именно тогда подготовила. И именно в 15 лет она выстрелила, потому что в 19 ей выиграть уже было бы невозможно», – приводит слова Жулина RTVI.

