Александр Жулин: недавно ездил в Америку и думаю: «Как я здесь 13 лет прожил?» Всё убогое

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался о жизни в Америке. Он заявил, что считает Москву более комфортным и интересным городом для жизни, чем любые американские. По словам специалиста, в последнюю поездку жизнь в США показалась ему убогой и он не понимает, как смог прожить там ранее 13 лет.

«Сейчас, конечно, я с великой радостью живу в Москве. Даже вот ездил недавно в Америку на Skate America и думаю: «Как я здесь 13 лет прожил?» Какое-то все однообразное, убогое, мне не понравилось. А в 1990-е, когда я приезжал в Россию, думал: «Боже мой, скорее бы обратно в Америку», — приводит слова Жулина RTVI.