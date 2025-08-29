Скидки
Жулин: я просто зафанател от Путина, во внешней политике прямо горд тем, что он делает

Жулин: я просто зафанател от Путина, во внешней политике прямо горд тем, что он делает
Серебрный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин заявил, что горд следить за действиями президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам специалиста, ему очень нравится то, что делает глава государства во внешней политике.

«Я просто зафанател от Путина теперь, во внешней политике я прямо горд тем, что он делает, мне это очень нравится. Во внутренней я бы поспорил по поводу пенсий, а вот во внешней прямо очень круто, очень круто», — приводит слова Жулина RTVI.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов только к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе. Выступать на других зарубежных турнирах фигуристы по-прежнему не могут.

Жулин — о Тутберидзе: она супертренер до 17 лет. Молоденькие девочки не дискуссируют
Александр Жулин: недавно ездил в Америку и думаю: «Как я здесь 13 лет прожил?» Всё убогое
